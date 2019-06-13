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В Казахстане задержали почти тысячу протестующих

13 июня, 11:15

На сегодняшний день 180 человек в Нур-Султане и Алма-Ате остаются в спецпремниках

Фото: REUTERS/Mariya Gordeyeva
Фото: REUTERS/Mariya Gordeyeva.

Правоохранительные органы Казахстана привлекли к административной ответственности свыше 950 человек за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня в городах Нур-Султане и Алма-Ате. Об этом заявил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Сапарбек Нурпеисов на брифинге в четверг, 13 июня, передает ТАСС.

"В отношении злостных нарушителей полиция применила меры административного воздействия. За участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции судом административно наказаны 957 лиц. Из них к аресту - 670, к штрафу - 115, предупреждены - 172", - рассказал Нурпеисов.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре обеспечить законные права задержанных граждан.

"В рамках надзорных полномочий прокурорами с учетом осознания содеянного, семейного положения, личности и других обстоятельств в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства прокурора о снижении им сроков ареста. Суд поддержал, они освобождены", – пояснил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, на сегодняшний день 180 человек в Нур-Султане и Алма-Ате остаются в спецпремниках, их арестовали на срок от 6 до 15 суток.

Напомним, что президентские выборы в Казахстане сопровождались массовыми беспорядками – в день волеизъявления полиция задержала в Алматы и Нур-Султане около полутысячи человек.


Казахстан, выборы, протесты-2

Как мы уже писали, внеочередные выборы Президента Республики Казахстан завершились неоднозначно. С одной стороны, победу на них одержал тот, в чьей победе, собственно, изначально не сомневался никто – преемник ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева, и.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. С другой стороны, выборы сопровождались серьезными массовыми акциями протеста. Что стало неожиданностью как для сторонних наблюдателей, так, похоже, и для властей Казахстана. Почему люди вышли на улицы, разбирался сайт "Сегодня".

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Тег выборы, Казахстан, протесты

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Источник:

ТАСС

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