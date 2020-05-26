В Казахстане жестко наказали наемника боевиков Донбасса

По всему миру продолжаются суды над боевиками "иностранного легиона", которые воюют на Донбассе против Вооруженных сил Украины – ранее стало известно о суде над белорусом, а теперь вынесли приговор гражданину Казахстана.

Местные СМИ пишут, что с 2014 года 38-летний казах Евгений Щербак воевал за боевиков "ДНР" в составе батальона "Спарта", и, в частности, принимал участие в боях за Широкино и Дебальцево.

В связи с этим в 2016 году его объявили на родине в розыск за наемничество.

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Евгений Щербак. Фото: соцсети

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При этом с января 2017 года его неоднократно задерживали в России за нарушение миграционного законодательства, а в апреле этого года российские власти России депортировали Щербака в Казахстан, где он и был задержан.

На этом фоне суд города Костанай признал Щербака виновным в нарушении уголовной статьи, запрещающей участие в иностранных вооруженных конфликтах, и 21 мая приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

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Напомним, в прошлом году итальянский суд вынес приговоры троим членам банды, которые участвовали в боевых действиях против Украины на Донбассе и сами вербовали наемников – им дали по 16-32 месяца тюрьмы.

Также год назад в Чехии завершился процесс над воевавшим на стороне оккупантов Эриком Эшту – его признали виновным в подготовке к террористическому акту и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года.

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