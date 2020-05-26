Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Казахстане жестко наказали наемника боевиков Донбасса

26 мая, 13:03

Станислав Кожемякин

38-летнего Евгения Щербака признали виновным в наемничестве

По всему миру продолжаются суды над боевиками "иностранного легиона", которые воюют на Донбассе против Вооруженных сил Украины – ранее стало известно о суде над белорусом, а теперь вынесли приговор гражданину Казахстана.

Местные СМИ пишут, что с 2014 года 38-летний казах Евгений Щербак воевал за боевиков "ДНР" в составе батальона "Спарта", и, в частности, принимал участие в боях за Широкино и Дебальцево.

В связи с этим в 2016 году его объявили на родине в розыск за наемничество.

Реклама

Евгений Щербак. Фото: соцсети

Евгений Щербак. Фото: соцсети

В тренде
В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

При этом с января 2017 года его неоднократно задерживали в России за нарушение миграционного законодательства, а в апреле этого года российские власти России депортировали Щербака в Казахстан, где он и был задержан.

На этом фоне суд города Костанай признал Щербака виновным в нарушении уголовной статьи, запрещающей участие в иностранных вооруженных конфликтах, и 21 мая приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

Реклама

Напомним, в прошлом году итальянский суд вынес приговоры троим членам банды, которые участвовали в боевых действиях против Украины на Донбассе и сами вербовали наемников – им дали по 16-32 месяца тюрьмы.

Также год назад в Чехии завершился процесс над воевавшим на стороне оккупантов Эриком Эшту – его признали виновным в подготовке к террористическому акту и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Казахстан Донбасс война на востоке Украины война на Донбассе ОРДЛО

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирусДругие страны
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...