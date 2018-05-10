В Кении 40 человек погибли при прорыве плотины

Сегодня, 16:25

От происшествия пострадали дома в радиусе двух километров от дамбы

Фото: AFP
Фото: AFP

Жертвами прорыва плотины в округе Накуру в Кении стали как минимум 40 человек, сообщило агентство Associated Press.

Плотину прорвало вечером 9 мая около города Солай. Потоками воды и грязи смыло сотни домов, отмечает агентство. Местные власти заявили, что от прорыва пострадали дома в радиусе двух километров от дамбы.

"Мы обнаружили 38 тел, многие люди пропали без вести. Это катастрофа", – заявил глава полиции близлежащего города Ронгай Джозеф Киоко. Спасатели обнаружили и отправили в больницы порядка 40 человек.

С марта в Кении из-за наводнений, вызванных сезоном дождей, по данным кенийских властей, погибли как минимум 132 человека. Эта цифра не учитывает погибших в результате прорыва плотины в Солае.

Ранее мы писали, что в результате масштабного наводнения в Кении погибли 112 человек, еще четверть миллиона пострадали.

Из-за непрерывных ливней в стране размыло дороги: туристов, которые застряли в автомобилях, приходится вытягивать с помощью веревок. В регионе назревает гуманитарный кризис, ведь вода затопила сельскохозяйственные угодья.

Также ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление.Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.
Кения, потоп, полиция, дамба

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