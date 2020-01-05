В Кении боевики "Аш-Шабаб" атаковали военную базу США, есть погибшие: подробности

По данным СМИ, для отражения атаки боевиков была использована авиация

Кения. REUTERS/TM/MAR

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"атаковали военную базу в округе Ламу на северном побережье Кении недалеко от границы с Сомали. Как сообщило командование Вооруженных сил (ВС) Кении, нападение было успешно отражено.

"Сегодня в 05:30 (04:30 по киевскому времени – Ред.) была предпринята попытка проникновения на территорию аэродрома Манда, – подчеркивается в заявлении, размещенном на официальном портале ВС Кении. – Попытка нападения была успешно отражена. Пока обнаружены четыре тела ликвидированных боевиков. Взлетно-посадочная полоса (базы) находится в полной безопасности".

Как заявил газете Nation представитель властей округа Ирунгу Мачария, нападению подверглась военно-морская база Манда-Магогони, которую используют также силы США. По его словам, для отражения атаки боевиков была использована авиация.

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Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) подтвердило информацию об атаке на базу.

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"Нападение было совершено на аэродром Манда-Бэй, мы следим за ситуацией", – говорится в заявлении АФРИКОМ.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида". Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков на один из гостиничных комплексов в Найроби (Кения) погибло около 15 человек и еще как минимум 30 получили ранения.

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