В Кении боевики "Аш-Шабаб" атаковали военную базу США, есть погибшие: подробности

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"атаковали военную базу в округе Ламу на северном побережье Кении недалеко от границы с Сомали. Как сообщило командование Вооруженных сил (ВС) Кении, нападение было успешно отражено.
"Сегодня в 05:30 (04:30 по киевскому времени – Ред.) была предпринята попытка проникновения на территорию аэродрома Манда, – подчеркивается в заявлении, размещенном на официальном портале ВС Кении. – Попытка нападения была успешно отражена. Пока обнаружены четыре тела ликвидированных боевиков. Взлетно-посадочная полоса (базы) находится в полной безопасности".
Как заявил газете Nation представитель властей округа Ирунгу Мачария, нападению подверглась военно-морская база Манда-Магогони, которую используют также силы США. По его словам, для отражения атаки боевиков была использована авиация.
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) подтвердило информацию об атаке на базу.
"Нападение было совершено на аэродром Манда-Бэй, мы следим за ситуацией", – говорится в заявлении АФРИКОМ.
Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида". Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.
Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков на один из гостиничных комплексов в Найроби (Кения) погибло около 15 человек и еще как минимум 30 получили ранения.
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