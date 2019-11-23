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В Кении из-за оползней погибли более 30 человек

23 ноября, 22:18

Четыре моста были сметены потоками воды

/ Фото: Sky News

В результате оползней в Кении погибли по меньшей мере 36 человек, в частности семеро детей.

Об этом сообщает Sky News.

"По меньшей мере 36 человек погибли в результате оползней после сильного дождя, вызвавшего наводнение в Кении", – говорится в сообщении.

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Некоторые из жертв погибли в результате оползня в деревне Такмал в Центральном округе Покот. Одиннадцать из них находились в одном доме.

По словам министра внутренних дел Фреда Матианги, в деревнях Паруа и Тапач на юге Покот погибло семь детей.

Как отмечает издание, округ Западный Покот, который граничит с Угандой, пострадал от сильнейшего наводнения в Кении после сильного дождя в пятницу. Четыре моста были сметены потоками воды, и до самой пострадавшей деревни – Муйно – невозможно добраться.

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Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

А в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

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