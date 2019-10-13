В Кении из-за взрыва фугаса погибли десять полицейских

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Feisal Omar

В Кении из-за подрыва самодельной мины, установленной на обочине дороги, погибли десять полицейских.

Как сообщает агентство "Синьхуа", трагедия произошла на северо-востоке страны, вблизи границы с Сомали, в округе Гарриса, 12 октября, около 16:00 по местному времени.

В нападении обвиняют сомалийскую террористическую группировку "Аш-Шабаб", боевики которой активировали фугас, когда рядом проезжал полицейский автомобиль.

Для поимки нападавших были направлены дополнительные силы силовых подразделений.

Ранее мы сообщали о том, что 26 человек погибли, еще около 60 получили ранения в результате теракта в гостинице в городе Кисмайо на юге Сомали. Тогда террорист-смертник на автомобиле въехал в местную гостиницу "Медина", после чего в здание ворвались вооруженные боевики и начали стрельбу. В это время в гостинице проходила встреча политиков, которые обсуждали местные выборы.

Напомним, недавно в городе Газни, который находится на востоке Афганистана, произошел мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 человек погибли, еще 43 были ранены.

Кроме того, в Кении недалеко от границы с Сомали полицейский автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Погибли как минимум 12 полицейских из 13, находившихся в машине.

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