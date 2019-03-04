В Кении потерпел крушение вертолет: погибли пять человек
Спасатели нашли обломки вертолета и тела погибших
На севере Кении потерпел крушение вертолет. Погибли пятеро человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей полиции.
Инцидент произошел в районе озера Туркана на севере страны. На момент крушения в вертолете находились четверо американцев и кениец, они погибли. Обломки вертолета и тела погибших нашли сегодня, 4 марта, утром.
Напомним, недавно в Африке разбился вертолет Временных сил ООН, который обеспечивал безопасность в регионе Абьей. В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.
Кроме того, ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк. Авиакатастрофа произошла, когда вертолет Aerospatiale AS355F2 зацепился за электропровода и загорелся. Позже обгоревшее летающее средство упало с 25-метровой высоты.
Также мы сообщали о крушении военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула, в результате которого погибли четверо человек.
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