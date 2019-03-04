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В Кении потерпел крушение вертолет: погибли пять человек

Сегодня, 09:05

Спасатели нашли обломки вертолета и тела погибших

Фото: Flickr
В Кении потерпел крушение вертолет: погибли пять человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1a9/a02/5c61a9a02c790.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1a9/a02/5c61a9a02c790.jpg Другие страны Спасатели нашли обломки вертолета и тела погибших

На севере Кении потерпел крушение вертолет. Погибли пятеро человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей полиции.

Инцидент произошел в районе озера Туркана на севере страны. На момент крушения в вертолете находились четверо американцев и кениец, они погибли. Обломки вертолета и тела погибших нашли сегодня, 4 марта, утром.

Напомним, недавно в Африке разбился вертолет Временных сил ООН, который обеспечивал безопасность в регионе Абьей. В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.

Кроме того, ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк. Авиакатастрофа произошла, когда вертолет Aerospatiale AS355F2 зацепился за электропровода и загорелся. Позже обгоревшее летающее средство упало с 25-метровой высоты.

Также мы сообщали о крушении военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула, в результате которого погибли четверо человек. 

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Тег Кения, США, крушение, вертолет, погибшие, американцы

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Источник:

ТАСС

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