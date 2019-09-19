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В Кении появилась "леопардовая" зебра

19 сентября, 05:00

Ученые предположили, что необычный окрас стал следствием генетической мутации

В Кении заметили редкостную пятнистую зебру – на ее теле нет ни одной полоски. Поймал удивительное животное в объектив гид национального парка Масаи Мара. Лошаку едва исполнилась неделя, он был еще слабым и не отходил от матери.

Сотрудники заповедника предположили, что детеныш родился с редкостным генетическим отклонением. Чрезмерное количество меланина повлияло на пигментацию шерсти.

Ранее мы писали, что в московском цирке леопард набросился на дошкольницу. Четырехлетняя девочка пострадала в холле учреждения, куда она пришла вместе со школьной экскурсией. Нападение произошло, когда два дрессировщика с леопардом проходили мимо группы детей. Как отмечается, хищник был без намордника и на "мягком" поводке. Дрессировщик потянул леопарда на себя, но тот отпустил девочку не сразу. В результате случившегося ребенок серьезно не пострадал – девочка отделалась несколькими непроникающими царапинами и порванной одеждой. После случившегося ее немедленно доставили в травмпункт. Теперь ей предстоит пройти курс уколов от бешенства.

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Также мы писали, что летом в российском городе Ольховка в Волгоградской области в цирке-шапито медведь неожиданно вышел из-под контроля и набросился на дрессировщика.

Тем временем в Португалии запретили цирки с животнымиВладельцам цирков дали шестьлет, чтобы внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут в специальные приюты.

К подобной инициативе присоединились и украинцы.

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животные Кения зебра

Источник: Сегодня

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