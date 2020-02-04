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В кенийской школе погибли 14 детей – версии

4 февраля, 19:27

По одной из версий, в школе произошел обвал лестницы

В Кении, где недавно произошел теракт на военной базе США, случилась трагедия в начальной школе города Какамега.

В результате ее погибло, по меньшей мере, 14 детей. Еще около 40 – пострадали. У них диагностировали многочисленные переломы, трещины в костях и сотрясение мозга.

Трагедия произошла после окончания занятий. По одной из версий, дети бросились к выходу, в результате чего образовалась давка. По другой информации, в школе произошел обвал узкой лестницы. Поэтому часть детей упали с третьего этажа, и их придавило камнями и бетоном.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Кении из-за оползней погибли более 36 человек, в частности семеро детей. Округ Западный Покот, где обнаружили погибших, пострадал от сильнейшего наводнения.

Также мы писали о том, что в Казахстане, в городе Шемонаиха. снежная глыба убила ребенка. Школьники играли на берегу реки, как вдруг огромная снежная глыба обрушилась и придавила 14-летнего подростка. Работникам МЧС Казахстана и местным жителям не удалось спасти мальчика.

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Кения школа обвал ученики гибель детей

Источник: Сегодня

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