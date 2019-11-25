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В Кишиневе мужчина целый день просидел на электрическом столбе

25 ноября, 04:31

Из-за ЧП 20 тысяч хозяйств были лишены электроэнергиии

/ Фото: Pixabay

В молдавской столице, где ранее в этом году выбрали нового мэра, задержали нарушителя, который более девяти часов провел на столбе линий электропередач.

Мужчина находился на самом верху опоры линии электропередачи, на высоте более 20 метров в течение всего дня – с 11 утра до 20:30 22 октября. На все это время электроэнергии подачу электричества пришлось отключить.

После этого подачу электроэнергии восстановили в половине домов, еще около 10 тыс. потребителей оставалось без света и тепла в течение всего дня.

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Кроме того, в двух микрорайонах Кишинева не работали светофоры и не ходили троллейбусы.

В настоящее время подача электроэнергии в Кишиневе полностью восстановлена.

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Полиция Кишинева передала мужчину медикам. Причины его поступка пока неизвестны.

"Соседи говорят, что у мужчины серьезные проблемы с психическим здоровьем, он состоит на учете в психиатрической клинике. Он неоднократно резал колеса у припаркованных машин, ломал деревянный забор, бил посуду. Мужчина ведет себя агрессивно, кричит и плюется", – сказала представительница МВД Молдовы.

Напомним, ранее в этом месяце в центре Нью-Йорка произошел похожий случай – мужчина забрался на столб и уселся на шесте между двумя светофорами.

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Молдова Кишинев

Источник: Интерфакс

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