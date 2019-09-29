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В Китае автобус попал в ДТП: погибли 36 человек

29 сентября, 13:25

Предварительно, перед столкновением у автобуса лопнуло колесо

Фото: Twitter / @PDChina

Фото: Twitter / @PDChina

На востоке Китая в провинции Цзянсу произошло масштабное ДТП. В результате по меньше мере 36 человек погибли, еще 36 пострадали. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на местную полицию.

Автомобильная авария случилась утром 28 сентября в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус, в котором находились 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В салоне грузовика находилось три человека.

По данным полиции, в результате ДТП 36 человек погибли, еще 36 пострадали, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии. Еще одного человека выписали из больницы сразу после обследования.

По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса.

Напомним, в городе Сянтань провинции Хунань в центральной части Китая произошло ДТП – грузовик наехал на толпу пешеходов. В результате наезда погибли десять человек, еще 16 – получили ранения. Кроме того, полицейские уже задержали водителя грузовика. По факту аварии ведется следствие.

Кроме этого, по крайней мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в японском городе Иокогама по соседству с Токио.

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