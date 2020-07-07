В Китае автобус с детьми упал в водохранилище: десятки погибших (фото, видео)

В Китае, где ранее случилось крупное ДТП с автобусом, десятки человек погибли в результате другой аварии, в которую на этот раз попали школьники.
Как сообщает Global Times, инцидент произошел днем 7 июня в городском округе Аньшунь, который расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.
На снятых кадрах видно, как ехавший спокойно автобус вдруг повернул через двойную сплошную, пробил отбойник и упал в водохранилище.
К настоящему моменту из воды достали 36 человек, из которых 21 в итоге погибли. Остальные 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. При этом точное количество людей, которые находились в салоне, остается неизвестным.
Автобус перевозил выпускников школ, которые направлялись на сдачу единого вступительного экзамена.
После трагедии китайское Министерство общественной безопасности направило в район ЧП специальную комиссию для расследования причин инцидента.
А ранее в Китае едва не случилась другая трагедия, которая могла стоить жизни пятилетнему мальчику. От гибели его спасла молниеносная реакция отца.
Также сообщалось об обрушении моста прямо на проезжавшие под ним автомобили в провинции Цзянсу на востоке Китая. В результате несколько человек погибли.
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