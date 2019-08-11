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В Китае бушует тайфун "Лекима": число жертв возросло до 28 человек

Сегодня, 07:28

Еще 20 людей числятся пропавшими без вести

/ Фото: Getty Images, AFP

В провинции Чжэцзян на востоке Китая Число из-за мощного тайфуна "Лекима" погибли 28 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. Ранее мы писали о 18 жертвах стихии.

Кроме того, еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Всего из-за удара стихии эвакуировали более миллиона человек. Тайфун в той или иной степени затронул почти пять миллионов жителей провинции.

Напомним, из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна "Лекима" заранее эвакуировали более 1 миллиона человек. Мощный тропический циклон, уже девятый по счету в этом сезоне, в ближайшие два дня принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай.

Ранее мы сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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Китай тайфун погибшие пропавшие без вести

Источник: ТАСС

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