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В Китае бывшего чиновника приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки

Сегодня, 10:06

Все незаконно нажитые активы бывшего чиновника были конфискованы в пользу государства

/ Фото: Pixabay

В Китае бывшего чиновника приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.jpg Другие страны Все незаконно нажитые активы бывшего чиновника были конфискованы в пользу государства

Бывший секретарь парткома крупного китайского банка в восточной провинции Цзянсу Ван Цзяньхуа приговорен к 13 годам тюрьмы за взятки в особо крупных размерах. Соответствующее решение, как сообщает в среду шанхайский новостной портал "Пэнпай", вынес Народный суд средней ступени города Наньтун (провинция Цзянсу).

Судом было доказано, что бывший чиновник, который с 1988 по 2017 год, помимо секретаря парткома Банка Цзянсу, занимал ряд высоких должностей в провинции, в том числе партийного секретаря города Ляньюньган, использовал служебное положение в целях личного обогащения. Согласно материалам дела, Ван Цзяньхуа напрямую или через других госслужащих получил от третьих лиц взяток на общую сумму свыше 25 млн юаней (около 3,6 млн долларов).

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Все незаконно нажитые активы бывшего чиновника были конфискованы в пользу государства. Ван Цзяньхуа, помимо тюремного срока, был приговорен к штрафу в размере 2,5 млн юаней (367 тысяч долларов).

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Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.

Ранее мы писали, что крупный украинский таможенник попался на взятке.

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Китай взятка приговор

Источник: ТАСС

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