Все незаконно нажитые активы бывшего чиновника были конфискованы в пользу государства

/ Фото: Pixabay

В Китае бывшего чиновника приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.jpg 2019-07-31T10:06:01+03:00 Другие страны Все незаконно нажитые активы бывшего чиновника были конфискованы в пользу государства

Бывший секретарь парткома крупного китайского банка в восточной провинции Цзянсу Ван Цзяньхуа приговорен к 13 годам тюрьмы за взятки в особо крупных размерах. Соответствующее решение, как сообщает в среду шанхайский новостной портал "Пэнпай", вынес Народный суд средней ступени города Наньтун (провинция Цзянсу).

Судом было доказано, что бывший чиновник, который с 1988 по 2017 год, помимо секретаря парткома Банка Цзянсу, занимал ряд высоких должностей в провинции, в том числе партийного секретаря города Ляньюньган, использовал служебное положение в целях личного обогащения. Согласно материалам дела, Ван Цзяньхуа напрямую или через других госслужащих получил от третьих лиц взяток на общую сумму свыше 25 млн юаней (около 3,6 млн долларов).

Реклама

Все незаконно нажитые активы бывшего чиновника были конфискованы в пользу государства. Ван Цзяньхуа, помимо тюремного срока, был приговорен к штрафу в размере 2,5 млн юаней (367 тысяч долларов).

В тренде Деньги в спорте: в каких видах зарабатывают больше всего

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.

Ранее мы писали, что крупный украинский таможенник попался на взятке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама