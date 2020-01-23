В Китае число больных пневмонией нового типа превысило 570 человек

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее газета Rénmín Rìbào со ссылкой на официальные данные проинформировала о 554 случаях в 27 регионах страны. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. Первый случай был выявлен на территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В Пекине число инфицированных возросло еще на четыре человека, до 14 жителей.

Реклама

На втором месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом — южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города центрального подчинения Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. Администрация южного острова Хайнань тоже объявила о регистрации четырех инфицированных, три из которых — жители Уханя.

Правительство КНР ввело повышенные меры для предотвращения начинающейся эпидемии, поддерживая активные контакты для борьбы с ней со Всемирной организацией здравоохранения, Россией и прочими государствами. Как уточнили власти, борьба с распространением пневмонии находится на "максимально критическом этапе". По утверждению специалистов, вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако первоисточником, судя по анализу компетентных госорганов, стали дикие животные.

Новый опасный вирус начал распространяться из китайского города Ухань: предполагается, что очагом распространения инфекции стал местный рыбный рынок. По последним данным, коронавирус 2019 nCoV уже привел к смерти 17 человек.

К тому же, он невероятно быстро распространяется: случаи заражения зафиксированы в Японии, Таиланде и даже США.

Все о вирусе и симптомах заражения, а также последнюю информацию о его распространении читайте в нашем материале "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама