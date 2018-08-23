В Китае девушка неудачно попыталась отучить своего жениха от фобии

Сегодня, 07:55

После истории с мостом парень вообще заявил о разрыве отношений с девушкой


В Китае девушка три года встречалась с парнем, который боялся высоты. И решила раз и навсегда вылечить его. Для этого призналась любимому на одном из самых высоких в мостов в городе Синь. Прихватила с собой приданое – новую машину и чемодан с деньгами. Сказала, если любимый подойдет, будут вместе навсегда. Но на парня это не подействовало. Более того, после истории с мостом он вообще заявил о разрыве отношений с девушкой.

Ранее сообщалось, что невеста из Китая решила запечатлеть момент свадьбы, устроив фотосессию с подожженным платьем. К сожалению, удачного кадра не вышло – одежда на девушке загорелась. Китаянке едва удалось избежать серьезных ожогов. Пламя объяло все платье, невесту пришлось спасать огнетушителем.

Также мы писали о ТОП самых распространенных фобий: чего боятся украинцы.

Фобия – это тоже болезнь, которую преодолеть в одиночку очень трудно, говорит психотерапевт. Если вы не можете преодолеть свой страх, попросите о помощи родных или психологов, чтобы не доводить себя до критических состояний.
видео, Китай, невеста
Источник:

"Сегодня"

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