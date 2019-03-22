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В Китае два грузовых самолета столкнулись в аэропорту

Сегодня, 05:16

Оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями

Фото: Pixabay
В Китае два грузовых самолета столкнулись в аэропорту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/453/35b/5c945335b4e6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/453/35b/5c945335b4e6e.jpg Другие страны Оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями

Грузовой Boeing 767 японской авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском международном аэропорту Нарита с самолетом McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Никто не пострадал. Оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями.

У Boeing 767 повреждено хвостовое оперение. У самолета FedEx — один из двигателей. В результате инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. 

Причины обоих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов. 

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

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Тег Китай, самолет, Boeing, столкнулись

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Источник:

ТАСС

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