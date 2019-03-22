В Китае два грузовых самолета столкнулись в аэропорту

Оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями

Фото: Pixabay

В Китае два грузовых самолета столкнулись в аэропорту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/453/35b/5c945335b4e6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/453/35b/5c945335b4e6e.jpg 2019-03-22T05:16:27+02:00 Другие страны Оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями

Грузовой Boeing 767 японской авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском международном аэропорту Нарита с самолетом McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Никто не пострадал. Оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями.

У Boeing 767 повреждено хвостовое оперение. У самолета FedEx — один из двигателей. В результате инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.

Причины обоих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов.

Читайте также Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Китае два грузовых самолета столкнулись в аэропорту". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.