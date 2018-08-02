В Китае электроскутер загорелся в квартире во время зарядки

Электрический скутер взорвался во время зарядки в одной из пекинских квартир. Когда появился дым, хозяин попытался отсоединить мотороллер от зарядки. Однако безуспешно.

Схватив ребенка, он выбежал на улицу. Сразу после этого в квартире прогремел взрыв. Момент вспышки и пожар зафиксировала камера наблюдения, установленная в комнате.

Ранее в Китае в провинции Сычуань на химическом заводе в индустриальном парке произошел взрыв, который унес жизни 19 человек. Еще 12 получили ранения. Как сообщили представители власти округа Цзяньян, взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности. По данным регионального бюро охраны окружающей среды, завод имеет три производственные линии и ежегодно выпускает 300 тонн бензойной кислоты, которая используется в пищевых консервантах, и две тысячи тонн 5-нитроизофталевой кислоты для лекарственных средств и красителей.

Ранее мы сообщали о том, как в Китае, где ранее женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минут, в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали.