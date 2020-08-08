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В Китае еще один человек умер от чумы: что произошло

8 августа, 06:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Для того чтобы не допустить распространения заболевания, медики изолировали несколько десятков жителей

Власти города Баян-Нур, что в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, зафиксировали еще один летальный исход в результате заболевания чумой. Об этом сообщил региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, – пишет ТАСС.

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В городе введен повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность до конца 2020 года.

Администрация Внутренней Монголии проинформировала о смерти одного человека в городе Баотоу от кишечной формы чумы. Для того чтобы не допустить распространения заболевания, медики изолировали несколько десятков жителей, контактировавших с инфицированными.

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В нынешнем году случаи заражения людей бубонной чумой были зарегистрированы в Китае и Монголии. Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в начале июля объявили режим повышенной эпидемической опасности после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. В Монголии сообщили о смерти от бубонной чумы 15-летнего подростка.

Бубонная чума атакует. Коронавирус может заменить новая пандемия?

Ранее в США зафиксировали заражение бубонной чумой.

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Китай чума заболеваемость

Источник: ТАСС

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