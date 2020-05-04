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В Китае фиксируют новые случаи COVID-19: их "привезли" из-за границы

4 мая, 08:21

Тина Наринецкая

За сутки в Поднебесной не зафиксировали ни одного летального исхода болезни

За минувшие сутки, 3 мая, в Китае обнаружили три новые случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Национальной комиссии здравоохранения, их "привезли" из-за границы, сообщает Reuters.

Всего с начала эпидемии в Поднебесной коронавирус подтвердили у 82 880 человек. Ни одного смертельного случая за сутки в стране не зафиксировали. Всего болезнь унесла жизни 4633 жителей страны.

Отметим, что, согласно международно принятой версии, пандемия пневмонии COVID-19 началась с рынка морепродуктов и птицы в 11-миллионом городе Ухань. По данным китайских властей, в городе зарегистрировали 46 452 случая COVID-19, а погибли тут 3869 человек.

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Кроме того, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

Напомним, китайские исследователи утверждают, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма, причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия болезни инфекция заражение коронавирус

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