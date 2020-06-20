В Китае фиксируют новые случаи COVID-19: почти все – внутри страны

В Китае за последние сутки, 19 июня, обнаружили 34 новых случая заражения коронавирусом. Только четверо из этих инфицированных приехали в Поднебесную из-за границы, сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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У 27 новых зараженных болезнь протекает в активной форме, а у семи пациентов никаких ее симптомов нет. 23 случая COVID-19 обнаружили внутри страны: 22 в Пекине и один в провинции Хэбэй.

Отметим, что 19 июня в Китае не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса. А на китайских территориях вне материковой части страны за сутки обнаружили три новых случая заражения, все в Гонконге.

Напомним, что пандемия коронавируса пошла именно из Китая. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

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А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

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