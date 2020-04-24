В Китае фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом

Пока нет подтверждений того, что такие положительные пациенты заражают других

Китайские врачи в Ухане, который стал первый эпицентром распространения коронавируса, сообщают о растущем числе случаев повторного заражения у пациентов, которые переболели COVID-19, сообщает Reuters.

Так, все пациенты дали отрицательный результат на вирус в какой-то момент после выздоровления, но затем снова дали положительный результат, некоторые спустя 70 дней, отмечают врачи.

Впрочем, по словам китайских чиновников, до сих пор не было никаких подтверждений того, что такие положительные пациенты заражают других.

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Китай не опубликовал точных данных о количестве пациентов, попадающих в эту категорию.

В Южной Корее около тысячи человек дали положительный результат в течение четырех или более недель. В Италии, первой европейской стране, пострадавшей от пандемии, представители здравоохранения заметили, что пациенты с коронавирусом могут иметь положительный результат на вирус в течение месяца.

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Поскольку существует ограниченная информация о том, насколько заразны эти пациенты, врачи в Ухане дольше держат их в изоляции.

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Отметим, в Украине готовятся запустить массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу. Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 716 917 случаев заражения COVID-19, умерли 190 985 человек.

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