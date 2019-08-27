В Китае грузовик загорелся в туннеле: пятеро погибших, десятки пострадавших

Фото: Синьхуа

Пять человек скончались от травм и ожогов и еще 31 пострадал в результате воспламенения грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа, по местному времени, сообщает Синьхуа.

По данным агентства, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но жертв не удалось избежать.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они госпитализированы в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют причины возгорания.

Напомним, в Харьковской области, недалеко от поселка Вишневое Балаклейского района, во время движения вспыхнул автомобиль. По данным спасателей, горящий ЗАЗ-1102 "Таврия" обнаружили местные жители, которые и сообщили об этом сотрудниками ГСЧС. На момент прибытия пожарных транспортное средство полностью выгорело. Потушив его, спасатели обнаружили в нем тело 80-летнего владельца.

Также мы писали, что на трассе под Киевом загорелся автомобиль. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в Оболонском районе Киева проспекте Степана Бандеры во время движения загорелся автомобиль. На месте работали бойцы ГСЧС. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

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