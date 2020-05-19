В Китае искусственный интеллект нашел пропавшего более 30 лет назад ребенка

Технологии позволили Мао Иню воссоединиться со своей семьей, которую он не видел 32 года

В Китае, где год назад похищенный мальчик случайно нашел своих родных, современные технологии помогли семье вернуть своего сына, который был украден более трех десятилетий назад.

Трогательная история облетела все китайские СМИ, она начинается с того, что в 1988 году неизвестные люди похитили двухлетнего Мао Иня в провинции Шэньси и продали его бездетной семье в соседней провинции Сычуань.

Те дали ему другое имя – Гу Ниннин – и 32 года скрывали правду о его происхождении. Однако в апреле этого года биологические родители мужчины снова обратились в полицию, и правоохранители воспользовались технологией распознавания лиц.

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Искусственный интеллект на основании детской фотографии Мао создал изображение его нынешнего вида, которое сравнили с фотографиями в национальной базе данных.

Случилось чудо, и похожего мужчину обнаружили, а ДНК-тест подтвердил, что именно он является пропавшим сыном пары из Шэньси.

18 мая Мао впервые за 32 года увидел своих настоящих родителей. После воссоединения они решили некоторое время пожить вместе, но после этого найденному сыну придется вернуться в Сычуань, где он работает декоратором домов.

Реклама Мао Инь с семьей. Фото: скриншот

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"Я не хочу, чтобы он меня опять покинул. Я больше никогда не позволю ему меня покинуть", – сказала его мать Ли Цзинчжи.

Женщина занималась активными поисками сына – раздавала листовки, выступала по телевидению. На этом фоне она даже стала помогать другим родителям в поисках их пропавших детей и, прежде чем сама нашла своего ребенка, помогла воссоединиться 29 другим семьям.

Мао Инь признался, что видел выступления Ли по телевидению, но и подумать не мог, что она ищет именно его.

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При этом данные о его новой семье было решено не разглашать.

Напомним, несколько лет назад в США произошла похожая история – нашли девушку, которую 18 лет назад похитили младенцем из больницы в штате Флорида.

А в прошлом году в Ватикане вновь разгорелась история с мистическим исчезновением 15-летней Эмануэлы Орланди, в ходе которой даже пришлось вскрыть две могилы, но это не приблизило следователей к разгадке.

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