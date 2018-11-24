В Китае искусственный интеллект оштрафовал портрет на автобусе за переход дороги на красный свет

В Китае система распознавания лиц, использующая искусственный интеллект, выписала штраф местной предпринимательнице Дун Минчжу – якобы за переход дороги на красный свет. Как оказалось, ее портрет был на рекламе на автобусе, проезжавшем мимо. Инцидент произошел в городе Нинбо, к югу от Шанхая. Об этом сообщает издание South China Morgen Post.

Лица нарушителей система выводит на большие экраны посреди улицы. На одном из них Минчжу увидела фото автобуса со своим изображением. Система неправильно сократила ее фамилию до "Чжу" и показала ID-номер. Предприниматель обратилась в полицию, и там внесли коррективы, пообещав улучшить систему, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Пользователи соцсетей успели заснять экран с изображением автобуса.

Минчжу возглавляет компанию по производству кондиционеров Gree Electric Appliances. В 2007 году она вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, по версии журнала Forbes. Рыночная капитализация компании Gree Electric Appliances сейчас составляет свыше $303,5 млрд, информирует агентство Reuters. Компания поблагодарила полицию за исправленную ошибку и попросила пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Стоит отметить, что с прошлого года многие города по всему Китаю начали бороться с нарушителями дорожного движения, установив в системы распознавания лиц усовершенствованные камеры наблюдения на базе искусственного интеллекта. Пекин и Шанхай были одними из первых.

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