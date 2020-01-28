В Китае из-за коронавируса объявили военное положение в 15-миллионном городе

Тяньцзинь стал первым городом Поднебесной, который пошел на такие радикальные меры

/ Фото: REUTERS/Aly Song

На фоне роста в Китае числа жертв вызываемой новым типом коронавируса пневмонии власти страны пошли на радикальные меры и ввели военное положение в одном из крупнейших городов.

Таким образом, центральное правительство хочет замедлить распространение инфекции в Тяньцзине, население которого превышает 15 млн человек, сообщает Global Times, ссылаясь на заявление местной комиссии по здравоохранению.

В связи с этим больницы и полтысячи медицинских бригад окажутся в подчинении военного управления. Также будет создано отдельное медицинское учреждение для лечения всех инфицированных вирусом 2019-nCoV.

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Тяньцзинь стал первым городом Поднебесной, который на это пошел.

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Накануне муниципальные власти отменили автобусное сообщение с другими провинциями. В целом, как сообщается, в Тяньцзине было зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом, из которых 17 человек находятся в тяжелом состоянии. Случаев гибели от инфекции в этом городе еще не было.

Напомним, что ранее известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая.

А о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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