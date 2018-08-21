В Китае из-за ливней эвакуировали 14 тысяч человек и отменили 450 рейсов

В отдельных районах мегаполиса всего за полтора часа в разгар шторма выпало от 50 до 70 мм осадков

По меньшей мере 14,6 тысяч жителей китайского города Далянь (северо-восточная провинция Ляонин) были эвакуированы из-за обрушившихся на него ливней. Как сообщило Центральное телевидение Китая, осадки являются отголосками тропического шторма "Румбия", – передает ТАСС.

По данным метеорологов, в отдельных районах мегаполиса всего за полтора часа в разгар шторма выпало от 50 до 70 мм осадков. Часть улиц и домов оказались затоплены, муниципальные службы города переведены на усиленный режим работы. В детских садах и школах отменены занятия.

Власти города организовали 21 одну бригаду спасателей общей численностью около 2 тысяч человек, которые будут задействованы для ликвидации возможных ЧП. Жителей просят без острой необходимости не покидать свои дома и соблюдать меры предосторожности.

За сутки в международном аэропорту города было отменено около 450 рейсов. Среди них был рейс из Пекина с российскими журналистами, которые направлялись в Далянь для освещения пленарного заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

18-й по счету в этом сезоне тропический шторм "Румбия" обрушился на прибрежные районы Китая 16 августа, после чего проследовал вглубь материка. По данным властей, в результате удара стихии погибли девять человек, еще более 140 тыс. были эвакуированы. Экономический ущерб от тайфуна уже достиг 5,36 млрд юаней (около 782 млн долларов).

Напомним, по меньшей мере пять человек погибли в результате разлива горной реки, обусловленного сильными дождями, обрушившимися на коммуну Козенца в итальянской области Калабрия на юго-западе Апеннин.

Как сообщалось, в Индии в результате наводнений погибли 97 человек. Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.

Напомним, после мощных ливней и вызванных ими оползней в Японии, по последним данным, погибли 199 человек. Кроме того, около 60 человек остаются в списках пропавших без вести, и спасатели продолжают их поиски.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.