В Китае казнили маньяка: за его преступления ранее казнили невиновного

Спустя почти полгода после того, как в Китае казнили виновника ДТП, жертвами которого стали 15 человек, в стране привели в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы Чжао Чжихуна. Более 20 лет назад за его преступления казнили невиновного.
По данным прокуратуры автономного района Внутренняя Монголия, утром 30 июля в городе приговор был приведен в исполнение в присутствии сотрудников прокуратуры. Перед смертью осужденный отказался от встречи с родственниками.
Согласно приговору суда, с 1996 по 2005 год Чжихун совершил шесть убийств, десять изнасилований, развратные действия в отношении двух малолетних, а также ряд других тяжких преступлений.
Однако за убийство в 1996 года казнили 18-летнего парня, который обнаружил в одном из общественных туалетов города Хух-Хото тело жертвы. В 2014 году его оправдали. Китайские власти принесли его родителям извинения и выплатили им компенсацию в 330 тысяч долларов.
Напомним, в КНР привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, напавшего с ножом на воспитанников одного из детских садов на юге страны.
Кроме того, ранее китайский суд приговорил к смертной казни гражданина Канады Ллойда Шелленберга и конфискации всего его имущества, признав мужчину виновным в контрабанде наркотиков.
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