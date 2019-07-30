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В Китае казнили маньяка: за его преступления ранее казнили невиновного

Сегодня, 17:30

На счету Чжао Чжихуна - шесть убийств, десять изнасилований, развратные действия в отношении малолетних

/ Фото: Pixabay

В Китае казнили маньяка: за его преступления ранее казнили невиновного https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.jpg Другие страны На счету Чжао Чжихуна - шесть убийств, десять изнасилований, развратные действия в отношении малолетних

Спустя почти полгода после того, как в Китае казнили виновника ДТП, жертвами которого стали 15 человек, в стране привели в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы Чжао Чжихуна. Более 20 лет назад за его преступления казнили невиновного.

По данным прокуратуры автономного района Внутренняя Монголия, утром 30 июля в городе приговор был приведен в исполнение в присутствии сотрудников прокуратуры. Перед смертью осужденный отказался от встречи с родственниками.

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Согласно приговору суда, с 1996 по 2005 год Чжихун совершил шесть убийств, десять изнасилований, развратные действия в отношении двух малолетних, а также ряд других тяжких преступлений.

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Однако за убийство в 1996 года казнили 18-летнего парня, который обнаружил в одном из общественных туалетов города Хух-Хото тело жертвы. В 2014 году его оправдали. Китайские власти принесли его родителям извинения и выплатили им компенсацию в 330 тысяч долларов.

Напомним, в КНР привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, напавшего с ножом на воспитанников одного из детских садов на юге страны.

Кроме того, ранее китайский суд приговорил к смертной казни гражданина Канады Ллойда Шелленберга и конфискации всего его имущества, признав мужчину виновным в контрабанде наркотиков.

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