В Китае коронавирус пошел на спад: что известно об эпидемии

Из Китая, который стал центром распространения коронавируса, приходят обнадеживающие новости по поводу борьбы с этой болезнью. В эпицентре коронавируса – в китайском городе Ухань – закрывают 13 из 14 временных госпиталей. За месяц здесь лечили 12 тыс. человек.

"Во всех провинциях, кроме Хубэя, новых случаев заражения нет два дня. А в самой же провинции нет новых зараженных уже четыре дня, кроме города Уханя. Там два дня мы фиксируем менее 50 новых больных", – заявил представитель национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фен.

Тем временем в Италии количество заболевших коронавирусом растет. Здесь зафиксированы 9172 зараженных людей. А в Польше, где выявлено 17 зараженных, из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия.

Отметим, что единственный случай COVID-19 в Украине обнаружили в Черновцах. Мужчина заболел в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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