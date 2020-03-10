Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

В Китае коронавирус пошел на спад: что известно об эпидемии

10 марта, 15:54

Сергей Пономаренко

Везде, кроме Уханя, перестали фиксировать случаи заражения

Из Китая, который стал центром распространения коронавируса, приходят обнадеживающие новости по поводу борьбы с этой болезнью. В эпицентре коронавируса – в китайском городе Ухань – закрывают 13 из 14 временных госпиталей. За месяц здесь лечили 12 тыс. человек.

"Во всех провинциях, кроме Хубэя, новых случаев заражения нет два дня. А в самой же провинции нет новых зараженных уже четыре дня, кроме города Уханя. Там два дня мы фиксируем менее 50 новых больных", – заявил представитель национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фен.

Тем временем в Италии количество заболевших коронавирусом растет. Здесь зафиксированы 9172 зараженных людей. А в Польше, где выявлено 17 зараженных, из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия.

В тренде
Адвокат в деле MH17: Обвиняемые думают, что пока Путин у власти, они в безопасности
Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Отметим, что единственный случай COVID-19 в Украине обнаружили в Черновцах. Мужчина заболел в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай эпидемия пневмония коронавирус COVID-19 Ухань

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны
Турция может перекрыть России Босфор – эксперты
Турция может перекрыть России Босфор – экспертыРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...