В Китае мальчик пописал в лифте и сломал его

Шутник вызвал замыкание в лифте и вынужден был ждать помощь

В городе Чунцин мальчик застрял в лифте после того, как по его же вине в нем произошло замыкание.

Об этом сообщает Daily Mail.

Когда двери в лифт закрылись, мальчик стал у стены и начал мочиться на панель управления. Он облил ее сверху донизу. Инцидент снимала камера видеонаблюдения, установленная в лифте.

Моча на панели управления спровоцировала короткое замыкание. После этого кнопки на панели замигали красным, двери дернулись несколько раз, но не открылись. Позже в лифте пропало освещение.

Мальчик пробовал нажимать на кнопки, но они не сработали. Ему пришлось ждать спасателей в темноте. Но ребенок не пострадал.

Напомним, недавно ученые из Львова сконструировали мини-лифт для людей с инвалидностью. На это изобретение их натолкнула история 28-летнего Родиона, который упал, спускаясь на коляске по ступенькам подъезда. Просьбу родных парня выполнили только в университете "Львовская политехника", хотя такой подъемник пришлось делать впервые.

Ранее инцидент с курьером, который по дороге съел пиццу, был заснят на камеру внутреннего наблюдения в канадском Суррее.