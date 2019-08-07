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В Китае малыш выпал с пятого этажа и выжил: видео

Сегодня, 19:05

Ребенка спало то, что он застрял головой в решетке под окном своей квартиры

Спустя несколько месяцев после того, как в Китае прохожий поймал выпавшего с пятого этажа ребенка, в стране вновь спасли малыша, который едва не заплатил жизнью за неосторожность своих родителей.

Инцидент произошел в городе Хэнань, где выпавшего из окна пятого этажа мальчика от вероятной гибели спасли железные решетки под окнами, в которых застряла голова ребенка.

Вскоре на помощь мальчику подоспел свидетель случившегося. Мужчина удерживал ребенка таким образом, чтобы его шея и голова не продолжали травмироваться из-за тяжести тела.

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За это время спасатели выбили дверь и вырезали прутья, чтобы освободить мальчика.

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Родителей малыша в этот момент дома не было. После инцидента их вызвали в полицию, которая разбираются, почему ребенка оставили без присмотра.

Напомним, что в прошлом году в Донецкой области двухлетний ребенок пережил падение с пятого этажа – его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и перелом левой ключицы.

Мы также писали, что в Индии мальчик выжили после падения с высоты третьего этажа – он приземлился на спину своего друга. Оба ребенка практически не пострадали.

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Китай ребенок мальчик окно из окна

Источник: Сегодня

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