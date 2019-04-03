В Китае мужчина с ножом напал на начальную школу, есть жертвы

В результате нападения два школьника погибли, еще двое – ранены

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

В Китае мужчина с ножом напал на начальную школу, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg 2019-04-03T10:00:00+03:00 Другие страны В результате нападения два школьника погибли, еще двое – ранены

В уезде Нинъюань китайской центральной провинции Хунань вооруженный ножом мужчина напал на начальную школу. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня в 02:16. В результате нападения два человека погибли, еще двое получили ранения. Пострадавших школьников доставили в больницу. На данный момент подозреваемого, 31-летнего Чжэна Моуцзюнь, задержали правоохранители. Подробности трагедии и мотивы злоумышленника устанавливаются.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Китае мужчина с ножом напал на начальную школу, есть жертвы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.