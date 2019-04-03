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В Китае мужчина с ножом напал на начальную школу, есть жертвы

Сегодня, 10:00

В результате нападения два школьника погибли, еще двое – ранены

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников
Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.
В Китае мужчина с ножом напал на начальную школу, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg Другие страны В результате нападения два школьника погибли, еще двое – ранены

В уезде Нинъюань китайской центральной провинции Хунань вооруженный ножом мужчина напал на начальную школу. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня в 02:16. В результате нападения два человека погибли, еще двое получили ранения. Пострадавших школьников доставили в больницу. На данный момент подозреваемого, 31-летнего Чжэна Моуцзюнь, задержали правоохранители. Подробности трагедии и мотивы злоумышленника устанавливаются.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали. 

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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Тег Китай, школа, нападение, нож, школьники, погибшие, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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