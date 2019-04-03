В Китае мужчина с ножом напал на начальную школу, есть жертвы
В результате нападения два школьника погибли, еще двое – ранены
В уезде Нинъюань китайской центральной провинции Хунань вооруженный ножом мужчина напал на начальную школу. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел сегодня в 02:16. В результате нападения два человека погибли, еще двое получили ранения. Пострадавших школьников доставили в больницу. На данный момент подозреваемого, 31-летнего Чжэна Моуцзюнь, задержали правоохранители. Подробности трагедии и мотивы злоумышленника устанавливаются.
Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.
А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.
Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.
Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.
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