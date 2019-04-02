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В Китае на похоронах прогремел взрыв: более 60 человек пострадали

Сегодня, 08:52

Всех пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay
В Китае на похоронах прогремел взрыв: более 60 человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/458/df9/5c9458df907de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/458/df9/5c9458df907de.jpg Другие страны Всех пострадавших госпитализировали в больницу

В городе Бачжоу провинции Хэбэй на севере Китая на похоронах взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали не менее 66 человек, сообщают местные СМИ.

Взрыв прогремел после церемонии погребения, когда люди сели ужинать. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице, их здоровью ничто не угрожает.

По данному факту правоохранители задержала двух человек, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что китайские правоохранители расследуют взрыв, произошедший на производственном предприятии на востоке КНР. Жертвами стали все люди, которые находили в цеху фабрики по производству минерала перлита в городе Цинчжоу, провинция Шаньдун. Еще трое человек, которые находились за пределами цеха, получили незначительные травмы. Предварительной причиной аварии называют утечку сжиженного газа из резервуара. Сотрудники полиции уже задержали владельца фабрики.

Напомним, что на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Жертвами аварии стали не менее 78 человек.

Кроме того, мы писали о 22 погибших и еще таком же количестве пострадавших в результате взрыва в результате серии взрывов и пожара возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй.


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Тег газ, Китай, взрыв, похороны, пострадавшие, газовый баллон

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Источник:

ТАСС

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