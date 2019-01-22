В Китае на свет появились первые модифицированные дети

Ученый Хэ Цзянькуя без ведома властей провел эксперимент.

Фото: Pixabay

В Китае на свет появились первые модифицированные дети //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/639/8f0/5c46398f04996.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/639/8f0/5c46398f04996.jpg 2019-01-22T04:58:00+02:00 Другие страны Ученый Хэ Цзянькуя без ведома властей провел эксперимент.

В Китае подтвердили, что на свет появились первые дети с искусственно измененными генами. Всю ответственность следственные органы возложили на одного ученого, который сделал это "ради славы и личной выгоды".

Сообщается, что ученый Хэ Цзянькуя без ведома властей провел эксперимент. Он помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами. Родились две девочки-близнеца. Их ДНК был изменен с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Девочки были зачаты при помощи ЭКО.

Подробности в понедельник агентству "Синьхуа" сообщили представители комиссии из южной провинции Гуандун, проводящей расследование в отношении деятельности биолога.

Подчеркивается, что Хэ Цзянькуй самовольно, не поставив в известность органы здравоохранения, привлек финансирование и организовал небезопасный исследовательский проект по редактированию человеческих эмбрионов с целью репродукции, что запрещено законами КНР.

В конце ноября минувшего года Хэ Цзянькуй записал видеообращение, в котором заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами. Цель эксперимента – создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец. Для этого ученый пытался "отключить" у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. По словам медика, девочки родились "абсолютно здоровыми" и получили имена Лулу и Нана.

Опыты Хэ Цзянькуя вызвали критику и широкий резонанс во всем мире. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование.

Последний раз скандально известного ученого видели 28 ноября на международном симпозиуме по вопросам генома в Гонконге. С тех пор он не появлялся на публике и, судя по всему, был задержан. Девочки-близнецы сейчас находятся под наблюдением медиков из государственных клиник.

Ранее мы писали, что в Китае клонировали пса-телезвезду. Размножаться самостоятельно Джуси не мог – собаку перед этим кастрировали.

Напомним, что именно в Китае впервые клонировали двух обезьян, а уже месяц назад китайский ученый заявил, что отредактировал в утробе матери ген двух девочек-близнецов, отвечающий за ВИЧ.

Дети родились совершенно здоровыми, хотя международное научное сообщество пока не подтвердило успех такого эксперимента.

Также ранее стало известно, что американская певица и актриса Барбра Стрейзанд тоже клонировала свою собаку Саманту, которая скончалась в прошлом году от старости.

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