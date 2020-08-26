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В Китае начинают тестировать на людях вакцину от коронавируса из насекомых

26 августа, 09:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Результаты испытаний препарата на животных дали положительный результат

Китай продолжает разработку различных типов вакцин против коронавируса. Как сообщает агентство Xinhua, в ближайшее время начнутся испытания на людях новой вакцины от COVID-19, которая была произведена с использованием клеток насекомых.

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Разработчик препарата – Западно-китайская больница при Сычуаньском университете.

По словам исследователей больницы, это будет первое в стране испытание на людях вакцины от COVID-19, изготовленной из клеток насекомых.

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Ранее в журнале Nature были опубликованы результаты испытаний на животных, которые показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

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Ученые ранее использовали клетки насекомых для разработки рекомбинантных вакцин против рака шейки матки и гриппа в странах Европы и Америки.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса китайского производства может появиться в продаже уже в декабре текущего года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вакцина коронавирус
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