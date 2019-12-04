В Китае назвали клеветой принятие Конгрессом законопроекта о правах человека

Китай выражает в связи с этим резкое возмущение и решительный протест

/ Фото: AFP

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала клеветой и злонамеренной критикой законопроект о правах человека в Синьцзяне. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипломата.

"Этот законопроект является умышленной клеветой на ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, он безудержно чернит предпринимаемые Китаем усилия по дерадикализации и борьбе с терроризмом, злонамеренно ударяет по проводимой китайским правительством политике в Синьцзяне, серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений, а также грубо вмешивается во внутренние дела Китая", — указывается в документе.

"Китай выражает в связи с этим резкое возмущение и решительный протест", — подчеркнула она.

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Палата представителей Конгресса США приняла практически единогласно законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Законопроект поддержали 407 конгрессменов из обеих партий, против выступил лишь один республиканец. В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, теперь он отправляется на подпись Трампу, который может наложить на него вето.

Инициатива, касающаяся прав человека в СУАР, также обязывает правительство США изучить вопрос о возможном введении запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг представителям китайских властей, находящимся в СУАР. Законодатели призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осудить действия Пекина в отношении уйгуров, а председателя КНР Си Цзиньпина — закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого этнического меньшинства.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По мнению Пекина, там действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Окончательно под юрисдикцию КНР Синьцзян перешел в 1955 году, после длительной борьбы уйгуров за свою независимость. В 2009 году уйгуры пошли с бунтом на китайцев.

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