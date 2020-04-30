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В Китае назвали опасный симптом коронавируса, который остается у выздоровевших пациентов

30 апреля, 06:28

Елена Кузьмич

Тесты могут быть отрицательными, но коронавирус остается в теле человека

Пациенты, переболевшие коронавирусом, могут иметь глубоко в легких частицы новой пневмонии, которая отличается в пожилых людей. В таких случаях тесты могут не обнаружить остатки вируса.

Об этом заявила группа китайских ученых, – сообщает South China Morning Post.

Их исследование может дать ответ на вопрос почему некоторые выздоровевшие пациенты после вновь признаются инфицированными коронавирусом.

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Их труд – это первое доказательство в области патологии об остаточном коронавирусе вирусе в легких пациента, у которого тесты три раза подряд оказывались отрицательными.

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Специалисты исследовали случай 78-летней пациентки, которая была госпитализирована с COVID-19 и прошла курс лечения, по итогам которого тесты (на основе анализа мазков из носовой и ротовой полости – Ред) оказались три раза подряд отрицательными. Но потом она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование под электронным микроскопом выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких. Но при этом признаки вируса отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Китайские медики заметили, что скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Напомним, что в самом Китае сохраняется позитивная динамика заражений коронавирусом.

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Китай ученые легкие симптомы коронавирус

Источник: ТАСС

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