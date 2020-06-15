В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"

Вслед за Баодином, где из-за коронавируса ввели военное положение, городские власти Пекина ввели "режим военного времени" во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили местные власти.

Соответствующий режим затронул 7 120 жилых микрорайонов города. Также указывается, что в мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 тыс. человек.

"Во всех административных единицах Пекина установлен третий уровень реагирования на угрозу распространения коронавируса, приняты меры эпидемиологического контроля второго уровня и введен первый уровень рабочей готовности к противодействию вспышке", - говорится в заявлении пекинской рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

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Как отмечается, все пропускные пункты города осуществляют круглосуточный контроль, восстановлена процедура измерения температуры тела, усилены меры дезинфекции в общественных местах, временно приостановлено проведение культурных и спортивных мероприятий.

Тем временем South China Morning Post со ссылкой на эпидемиолога из центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пэна пишет, что коронавирус, обнаруженный на пекинском оптовом рынке "Синьфади", скорее всего, был завезен в Китай из Европы.

Он пояснил, что на это указывает первоначальный анализ генома, найденного в столичном районе Фэнтай вируса, однако специалисты все еще должны отследить всю цепочку заражений. По одной из версий, вирус попал в замороженную пищевую продукцию от носителя, а затем товар был импортирован в Китай, причем низкие температуры позволили вирусу сохраниться.

По другой версии, вирус мог попасть на продукты питания и распространиться воздушным путем на рынке от уже зараженного, который чихал и кашлял.

South China Morning Post напоминает, что в Пекине в течение 55 дней не фиксировалась передача вируса до тех пор, пока он не был обнаружен у человека, который никуда не ездил и не контактировал с лицами, вернувшимися в столицу. Расследование этого дела в итоге привело к рынку "Синьфади".

В результате к настоящему моменту в Пекине выявлены 79 новых случаев COVID-19, все из которых имеют отношение к этому рынку. Аналогичные два случая зафиксированы в провинции Ляонин и три – в Хэбэй.

Согласно данным Университета Хопкинса, в Китае подтверждено 84 335 случаев COVID-19, умерли 4 638.

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Ранее сообщалось, что ученые изучили взаимосвязь между случаями COVID-19 и климатом.

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