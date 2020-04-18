В Китае – новые случаи COVID-19: вирус обнаружили в нескольких провинциях

За минувшие сутки, 17 апреля, в Китае обнаружили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 из них "привезли" из-за границы, сообщили на сайте Госкомздрава КНР.

Остальных 10 инфицированных обнаружили внутри страны. Новые локальные случаи были зафиксированы в трех провинциях:

Хэйлунцзян – семь зараженных

Гуандун – два зараженных

Сычуань – один зараженный.

Примечательно, что за сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода среди зараженных. Сейчас в китайских медучреждениях от коронавируса лечатся 1058 человек. Состояние 85 больных оценивают как тяжелое.

Всего же с начала эпидемии в Поднебесной от вызываемых коронавирусом осложнений умерли 4632 человека. Подхватили вирус 82 719 человек. 1566 случаев оказались "импортными".

Напомним, недавно американские власти снова возложили на Китай ответственность за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что широкому распространению вируса способствовало утаивание китайскими властями информации о случившемся.

Также сообщалось, что в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса.

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