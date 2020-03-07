В Китае обрушился дом для больных с коронавирусом: стали известны подробности

Под завалами оказалось около 70 человек

Стали известны подробности обрушения гостиницы для людей с коронавирусом в китайском Цюаньчжоу – под завалами оказалось около 70 человек.

Как сообщает Xinhua, спасатели сумели извлечь из-под обломков здания 23 человека.

"23 человека были спасены после обрушения здания гостиницы в городе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь в восточном Китае", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что происшествие случилось около 19:30 по местному времени в районе Личэн.

По предварительным данным, под обломками гостиницы оказались приблизительно 70 человек. Спасательные работы продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения признал, что у медиков пока нет уверенности в том, что летом коронавирус перестанет распространяться.

Также напомним, что в ближайшее время в странах Евросоюза ожидается всплеск случаев заражения коронавирусом.

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Видео: СНБО

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