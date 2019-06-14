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В Китае обрушился мост, машины "посыпались" в воду

14 июня, 09:21

Число жертв и пострадавших пока неизвестно

Фото: AFP

По меньшей мере два легковых автомобиля упали в воду в результате обрушения моста Дунцзян, который находится в районе Юаньчэн города Хэюань пров. Гуандун, Южный Китай. Об этом передает Синьхуа.

Число жертв и пострадавших пока неизвестно. Пока спасли одного человека. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

За прошедшую неделю продолжительные сильные дожди вызвали наводнения в некоторых районах провинции Гуандун, среди которых город Хэюань относится к одним из наиболее пострадавших районов. В настоящее время дожди начали ослабевать на территории всей провинции.

Напомним, в конце февраля в Китае обрушился мост в то время, когда на нем стояли люди. Беспечные отдыхающие решили раскачать канатную дорогу и начали на ней прыгать. В результате тросы не выдержали, и конструкция рухнула. В результате инцидента никто не пострадал – людей спасли пояса безопасности, а мост закрыли на неопределенный срок.

Кроме того, спустя всего пару месяцев после разрушительного наводнения в китайской провинции Гуандун, как на нее и прочие регионы Поднебесной обрушились мощные ливни.


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Тег Китай, мост, наводнение

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