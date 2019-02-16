В Китае обрушился жилой дом: люди оказались под завалами

Спасли 14 человек, один из потерпевших находится в тяжелом состоянии

Фото: AFP

В Китае обрушился жилой дом: люди оказались под завалами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7b2/283/5c67b22831fed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7b2/283/5c67b22831fed.jpg 2019-02-16T09:02:00+02:00 Другие страны Спасли 14 человек, один из потерпевших находится в тяжелом состоянии

В городе Фучжоу на востоке Китая обрушился жилой дом. В результате пострадали не менее 14 людей, сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван". Еще несколько людей могут по-прежнему находиться под завалами.

Всех спасенных осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Один из потерпевших находится в крайне тяжелом состоянии. На месте крушения продолжают работать около 100 спасателей.

Напомним, в результате серии взрывов, которые прогремели на северо-востоке Китая, погибли люди. Инцидент произошел 25 января в торговом центре города Чанчунь.

Напомним, ранее мы писали, что в России в результате взрыва газа обрушился жилой дом. Жертвами случившегося стали три человека, еще троих, включая ребенка, удалось извлечь из-под завалов живыми. Кроме того, 16 человек были эвакуированы.

Кроме этого, в одном из высотных домов в бразильском городе Сан-Паулу случился сильный пожар, в результате чего рухнуло 26-этажное здание. На верхних этажах были люди, которые попали в огненную ловушку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Китае обрушился жилой дом: люди оказались под завалами". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.