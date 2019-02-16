В Китае обрушился жилой дом: люди оказались под завалами
Спасли 14 человек, один из потерпевших находится в тяжелом состоянии
В городе Фучжоу на востоке Китая обрушился жилой дом. В результате пострадали не менее 14 людей, сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван". Еще несколько людей могут по-прежнему находиться под завалами.
Всех спасенных осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Один из потерпевших находится в крайне тяжелом состоянии. На месте крушения продолжают работать около 100 спасателей.
Напомним, в результате серии взрывов, которые прогремели на северо-востоке Китая, погибли люди. Инцидент произошел 25 января в торговом центре города Чанчунь.
Напомним, ранее мы писали, что в России в результате взрыва газа обрушился жилой дом. Жертвами случившегося стали три человека, еще троих, включая ребенка, удалось извлечь из-под завалов живыми. Кроме того, 16 человек были эвакуированы.
Кроме этого, в одном из высотных домов в бразильском городе Сан-Паулу случился сильный пожар, в результате чего рухнуло 26-этажное здание. На верхних этажах были люди, которые попали в огненную ловушку.
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