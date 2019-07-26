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В Китае оползни продолжают уносить человеческие жизни: число жертв возросло до 20

26 июля, 07:49

Работы по поиску выживших продолжаются

В провинции Гуйчжоу на юге Китая в результате оползней погибли 20 человек. Об этом сообщил информационный портал "Сина". Ранее мы сообщали о 15 жертвах.

Сегодня ночью спасатели извлекли из-под завала пять тел, а днем ранее — еще два. На данный момент работы по поиску выживших продолжаются. Правительство Китая выделило из центрального бюджета на эти цели и на ликвидацию стихийного бедствия более 4,3 млн долларов.

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.                                                

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.


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Тег Китай, жертвы, погибшие, наводнения

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Источник:

ТАСС

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