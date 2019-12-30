В Китае осудили ученого за создание первых в мире генетически модифицированных детей

Эксперименты по созданию генетически модифицированного человека ведутся, но осуждаются во всем мире

/ Фото: Pixabay

В Китае суд вынес вердикт биологу Хэ Цзянькую, который первым обнародовал информацию о рождении первых в мире генетически модифицированных детей. Об этом сообщает "Медуза".

Суд в китайском городе Шэньчжэнь осудил ученого на три года тюрьмы и предписал выплатить штраф в три миллиона юаней (около 430 тысяч долларов).

Двое коллег Хэ Цзянькуя, помогавшие ему в проведении эксперимента, получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Также им назначены штрафы и 500 тысяч и миллион юаней (70 и 140 тысяч долларов).

Суд признал ученых виновными в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона, которое привело к рождению трех генетически модифицированных детей.

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Суд отметил, что ученые не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии по этике для набора добровольцев на эксперимент. По мнению суда, действия ученых были обусловлены "преследованием личной славы и выгоды".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в январе 2019 года в Китае подтвердили, что на свет появились первые дети с искусственно измененными генами. Всю ответственность следственные органы возложили на одного ученого, который сделал это "ради славы и личной выгоды".

В Китае сообщили, что ученый Хэ Цзянькуя без ведома властей провел эксперимент. Он помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами. Родились две девочки-близнеца. Их ДНК был изменен с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Девочки были зачаты при помощи ЭКО.

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Подчеркивается, что Хэ Цзянькуй самовольно, не поставив в известность органы здравоохранения, привлек финансирование и организовал небезопасный исследовательский проект по редактированию человеческих эмбрионов с целью репродукции, что запрещено законами КНР.

В начале декабря журнал MIT Technology Review опубликовал выдержки из статьи Хэ Цзянькуя о результатах его эксперимента. Они вызвали сомнения в реальной мотивации исследования, а также показали, что биолог получил неправильные изменения в гене, который пытался отредактировать, и сторонние мутации.

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Напомним, что именно в Китае впервые клонировали двух обезьян.

Также ранее стало известно, что американская певица и актриса Барбра Стрейзанд тоже клонировала свою собаку Саманту, которая скончалась в прошлом году от старости.

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