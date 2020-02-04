В Китае страшной смертью умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за коронавируса

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В Китае от голода умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что отец был единственным человеком, который ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чэн скончался в прошлую среду, через неделю после того, как его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом.

За все это время, как следует из сообщений, мальчика кормили всего два раза.

В результате своих должностей лишились секретарь местного комитета компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.

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По данным местных СМИ, отец мальчика разместил призыв о помощи в китайской соцсети Weibo, в котором рассказал, что его сын, страдающий ДЦП и неспособный самостоятельно передвигаться, есть и обслуживать себя, остался один без воды и пищи.

Власти сообщили, что проведут расследование обстоятельств смерти подростка.

По состоянию на 4 февраля количество заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 20 438 человек. 425 зараженных погибли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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