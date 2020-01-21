В Китае от нового опасного вируса умер четвертый человек

Четвертый человек, зараженный новым типом короновируса 2019-nCoV, умер в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай – Ред), где первоначально была выявлена его вспышка. Об этом сообщается на официальном сайте городского комитета по вопросам охраны здоровья.

Отмечается, что четвертым умершим стал 89-летний мужчина, у которого симптомы нового короновируса были зарегистрированы 13 января. Через пять дней, 18 января, он был доставлен в больницу с серьезными проблемами с дыханием и умер 19 января.

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В больнице города Ухань остаются 169 пациентов, у которых был выявлен короновирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни: это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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В стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю.

Напомним, что ранее в Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным вирусом.

Из-за атаки опасного вируса ВОЗ проведет экстренное заседание.

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