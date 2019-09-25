В Китае открыли крупнейший аэропорт в мире: как он выглядит

У новых воздушных ворот Пекина – более 80 гейтов и восемь взлетно-посадочных полос

В Китае состоялась церемония открытия самого большого аэропорта в мире – пекинского "Дасин", выполненного в форме шестиконечной звезды.

Торжественное мероприятие прошло 25 сентября – открывал воздушную гавань председатель КНР Си Цзиньпин. В этот же день аэропорт примет первые рейсы.

Площадь новых воздушных ворот Пекина составляет 700 тыс. квадратных метров, а расположены они в 50 км к югу от центра столицы Поднебесной. Его строительство обошлось казне в 63 млрд долларов.

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Транспортное сообщение между Пекином и аэропортом откроют 26 сентября – добраться до "Дасин" на скоростном поезде можно будет за 20 минут.

Как предполагается, что к 2021 году пассажиропоток составит около 45 млн человек в год, а со временем – и 100 млн.

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Воздушный хаб имеет более 80 гейтов и восемь взлетно-посадочных полос. Окончательно в эксплуатацию их введут к 2024 году.

Иракско-британский архитектор Захой Хадид, которая спроектировала "Дасин" незадолго до своей смерти в 2016 году, посвятила "лучи" звезды, в форме которой построен аэропорт, шести традиционным китайским культурным явлениям, включая шелкографию, фарфор и чай.

Стоит отметить, что прежде самым большим аэропортом в мире считался новый аэропорт Стамбула, который открыли лишь в октябре прошлого года.

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