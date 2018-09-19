В Китае ответили на громкие обвинения Трампа

Сегодня, 15:24

В Пекине утверждают, что не вмешиваются во внутренние дела стран

Отношения между странами накаляются. Фото из открытых источников
Отношения между странами накаляются. Фото из открытых источников

Власти Китая не вмешиваются во внутреннюю политику других стран, в частности в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Генг Шуанг, сообщает dailystar.com.lb.

"Все, кто имеет определенные знания по дипломатии Китая, знает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран", – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в активных попытках повлиять на американские выборы.

"Руководство Китая открыто заявило, что они активно пытаются повлиять на наши выборы, нанеся удар по нашим фермерам, владельцам ранчо и работникам промышленной сферы из-за их лояльности ко мне", – написал он в своем Twitter.

Глава Белого дома назвал поддерживающих его промышленников и фермеров великими патриотами.

"Китай много лет пользуется торговыми преимуществами США. Им известно, что я – тот, кто знает, как это прекратить. Если Китай нацелится на наших фермеров, работников ранчо или промышленной сферы, последует мощный и быстрый экономический отпор!" – пригрозил Трамп.

Напомним, что президент США ввел дополнительные десятипроцентные пошлины на китайский импорт.

Также Пекин и Вашингтон ввели дополнительные пошлины на товары друг друга в августе.

Кроме того, мы писали также, что Китай приготовился к затяжной экономической войне со Штатами.
Китай, США, Трамп

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