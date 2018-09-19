В Китае ответили на громкие обвинения Трампа

В Пекине утверждают, что не вмешиваются во внутренние дела стран

Власти Китая не вмешиваются во внутреннюю политику других стран, в частности в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Генг Шуанг, сообщает dailystar.com.lb.

"Все, кто имеет определенные знания по дипломатии Китая, знает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран", – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в активных попытках повлиять на американские выборы.

"Руководство Китая открыто заявило, что они активно пытаются повлиять на наши выборы, нанеся удар по нашим фермерам, владельцам ранчо и работникам промышленной сферы из-за их лояльности ко мне", – написал он в своем Twitter.

Глава Белого дома назвал поддерживающих его промышленников и фермеров великими патриотами.

"Китай много лет пользуется торговыми преимуществами США. Им известно, что я – тот, кто знает, как это прекратить. Если Китай нацелится на наших фермеров, работников ранчо или промышленной сферы, последует мощный и быстрый экономический отпор!" – пригрозил Трамп.

Напомним, что президент США ввел дополнительные десятипроцентные пошлины на китайский импорт.

Также Пекин и Вашингтон ввели дополнительные пошлины на товары друг друга в августе.

Кроме того, мы писали также, что Китай приготовился к затяжной экономической войне со Штатами.