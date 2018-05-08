В Китае пандам угрожает неизвестная болезнь

В Китае несколько панд из центра по разведению в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань заболели неизвестной болезнью. Об этом сообщает местное информационное агенство "Синьхуа".

У животных меняется цвет кругов под глазами, из темных они стали белыми, помимо этого у нескольких животных выпадает шерсть.

Ветеринары утверждают, что подобные симптомы наблюдаются у людей, которые страдают синдромом Фогта-Коянаги-Харады, при котором у человека выпадают волосы и поражается нервная система. Причины возникновения подобного заболевания до конца не изучены. Но известно, что болезнь, тесно связана с эндокринной и иммунной системами.

Напомним, панда, которая любит купаться, стала звездой соцсетей. В одном из китайских заповедников открыли бассейн, в котором звери могут освежиться в жару. Панда практически все время проводит там. Она купается и поливает себя водой, и выманить ее из бассейна невозможно.

Кроме того, в Китае построят гигантский заповедник для панд. Парк будет более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах. На это строительство Народны Банк Китая ужн пообещал выделить 10 млрд юаней – около 1,5 млрд долларов США по нынешнему курсу.