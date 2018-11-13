В Китае показали истребители пятого поколения J-20: видео

При этом демонстрационный полет J-20 совершили в комплектации с российскими двигателями

В воскресенье завершился 12-й международный аэрокосмический салон AirShow China 2018 в Чжухае. На нем Китай показал свой истребитель пятого поколения J-20, сообщает Delo.ua со ссылкой на CNN и "Синьхуа".

В частности, китайское новостное агентство представило видео полета двух J-20 на аэрошоу, оснащенных ракетами.

Две единицы J-20 в ходе AirShow China 2018 совершили демонстрационные полеты в комплектации с российскими двигателями, а не китайскими агрегатами WS-15. Разработка последних завершена в сентябре.

При этом, эксперты отмечают, что новый китайский истребитель в большинстве деталей похож на американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Россияне при этом заявляют, что он похож на их демонстратор технологий МиГ 1.44 (МиГ-35).

Истребители J-20 поступили в ВВС в феврале 2018 года.

По мнению американского think thank CSIS, J-20 может составлять угрозу для ключевых элементов ВВС США, если будут оснащены ракетами большой дальности "воздух-воздух".

Напомним, во Франции разрабатывают истребитель будущего. Французский проект внешне напоминает прототип истребителя шестого поколения F/A-XX.

Ранее мы показывали, как на видео попало воздушное сражение двух сильнейших истребителей мира.